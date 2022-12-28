Жителю Петербурга вынесли предостережение за намерение сотрудничать с Украиной

По информации ivbg.ru, ФСБ вынесло предостережение жителю Санкт-Петербурга, который намеревался совершить уголовное преступление – содействовать спецслужбам Украины в деятельности против безопасности России.
Ведомству стало известно, что петербуржец планирует содействовать спецслужбам Украины. Такие действия подпадают под статью 275.1 (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).
Действия петербуржца, связанные с намерением оказать помощь иностранному государству, создавали условия для совершения преступления, поэтому органами федеральной службы безопасности ему объявлено официальное предостережение.
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