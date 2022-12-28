В Ленобласти стартовал конкурс для НКО на грант губернатора

Комитет общественных коммуникаций запустил конкурсный отбор на гранты, которые распределят в 2023 году

Сбор заявок от организаций на первый конкурс начался сегодня, 28 декабря и продлится до 31 января. Победители первого конкурса будут названы до 15 марта.

«В наступающем году мы увеличиваем поддержку социальных проектов, помощь некоммерческим организациям станет более разноплановой. Между победителями первого этапа конкурса будет распределена сумма в размере более 109 млн рублей, максимальный грант по проекту составит 4 млн рублей. Мы ждем социальных инициатив, которые отвечают вызовам времени», ― рассказала председатель комитета Екатерина Путронен.

Напоминаем, что Ресурсный центр «ВМЕСТЕ» оказывает БЕСПЛАТНУЮ поддержку для СО НКО и инициативных граждан Ленобласти по работе с конкурсными заявками (в том числе рекомендации по улучшению не выигранных заявок), реализации проектов и отчетности по ним, а также иным вопросам связанным с деятельностью НКО.

Для получения поддержки необходимо:

1. Заполнить форму

2. Дождаться пока с вами свяжутся (обработка заявок может занять 2-3 дня)

3. Получить поддержку.

Ресурсный благотворительный центр «Штаб Квартира» предоставляет бесплатные услуги для НКО от образовательных программ повышения квалификации, до фотосессий проекта, видеосопровождения, юридических консультаций и даже готово предоставить помещение в СПб для проведения мероприятий.

Как уже ранее писал ivbg.ru, для того, чтобы быть в курсе актуальных новостей, информации о реализуемых проектах СО НКО, мерах поддержки и многом другом, рекомендуем подписаться на группу в ВКонтакте «Объединение НКО в Ленинградской области«.