По информации ivbg.ru, 27 декабря около 08:00 в полицию Гатчинского района обратилась 37-летняя индивидуальный предприниматель из села Никольское.
У нее угнали синий Kia Sportage 2020 года выпуска, припаркованный возле четырехэтажного дома на улице Меньковской. Вор обошел штатную сигнализацию кроссовера и уехал со стоянки.
По предварительной информации, иномарку заметили, когда она двигалась по федеральной трассе в сторону Пскова. Ущерб автовладелицы составил 1,8 млн рублей. По факту кражи в особо крупном размере заведено уголовное дело.
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12.05.2022 1709