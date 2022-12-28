По информации ivbg.ru, 27 декабря около 08:00 в полицию Гатчинского района обратилась 37-летняя индивидуальный предприниматель из села Никольское.

У нее угнали синий Kia Sportage 2020 года выпуска, припаркованный возле четырехэтажного дома на улице Меньковской. Вор обошел штатную сигнализацию кроссовера и уехал со стоянки.

По предварительной информации, иномарку заметили, когда она двигалась по федеральной трассе в сторону Пскова. Ущерб автовладелицы составил 1,8 млн рублей. По факту кражи в особо крупном размере заведено уголовное дело.