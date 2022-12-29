«Ведомости»: завод Hyundai в Петербурге возобновил производство для экспорта в Казахстан

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, детали будут экспортировать на завод в Алматы для сборки машин.

Завод Hyundai Motor Manufacturing Rus в Санкт-Петербурге, временно находившийся в простое с марта 2022 года, возобновил производство кузовов и их окраску.

«В планах предприятия также выпуск кузовов для кроссовера Hyundai Creta», – сообщают источники «Ведомостей»

В 2021 году завод произвел 234 тысячи автомобилей, 71 тысяча из которых – Solaris и Creta.