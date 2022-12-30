Большая очередь автомобильного транспорта образовалась на выезд из России в Грузию

Это связано с огромным потоком торговли перед праздниками.
Огромная очередь, состоящая, в основном, из грузовиков, выстроилась на КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на первого заместителя ФТС России Руслана Давыдова.
— Ежедневно отслеживаем работу пунктов пропуска. Верхний Ларс один из самых проблемных, — сообщил чиновник.
Ситуация связана с увеличением потока грузового транспорта перед праздниками. На данный момент Верхний Ларс работает практически без перерыва на въезд в Россию, а на выезд собралась очередь.
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— Идет торговля. Везут все виды товаров. За последние дни декабря убыло 257 тысяч тонн грузов, — рассказали в ведомстве, отметив, что это на 65% больше, чем в декабре прошлого года.