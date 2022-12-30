Россияне вывели за рубеж рекордные 1,47 трлн рублей в третьем квартале

Россияне перевели за границу 1,47 трлн руб. за июль-сентябрь 2022 года.

В период с июля по сентябрь 2022 года граждане России перевели за границу почти 1,50 трлн рублей. Это в 26 раз больше показателя за тот же период прошлого года. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на статистику Центрального Банка.

В ЦБ сообщили, что за январь-март в 2022 году россияне перевели 543,4 млрд рублей, а за апрель-июнь – более 550 млрд рублей.

По данным регулятора, около 540 млрд рублей было переведено в первом квартале 2022 года, причем большую часть денег граждане страны перевели в феврале – 331,6 млрд рублей.

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Уже в марте было заметно сокращение депозитов до более 170 млрд рублей. В апреле он снова упал и достиг 114,4 млрд, а мае показатель стал одним из самых низких за весь 2022 год – почти 100 млрд рублей.