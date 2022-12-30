«Газпром» переживает разрыв с Европой

Экспорт компании в 2022 году побил антирекорд.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», экспорт «Газпрома» на зарубежные рынки в 2022 году рухнул на 46%.

Экспорт газа достиг самого низкого уровня в истории компании. Поставки в ЕС сократились в 2,5 раза. Добыча газа соответственно тоже проседает, на целых 20%. 412,6 млрд кубометров — это рекордный минимум.

Сокращение экспорта может продолжится и в 2023 году.

Последний раз такие низкие показатели компании наблюдались в 2015 году.

Ранее стало известно, что экспорт древесины облегчат для лесопромышленных компаний.