«Газпром» переживает разрыв с Европой

Экспорт компании в 2022 году побил антирекорд.
Как сообщает газета «Коммерсантъ», экспорт «Газпрома» на зарубежные рынки в 2022 году рухнул на 46%.
Экспорт газа достиг самого низкого уровня в истории компании. Поставки в ЕС сократились в 2,5 раза. Добыча газа соответственно тоже проседает, на целых 20%. 412,6 млрд кубометров — это рекордный минимум.
Сокращение экспорта может продолжится и в 2023 году.
Последний раз такие низкие показатели компании наблюдались в 2015 году.
Ранее стало известно, что экспорт древесины облегчат для лесопромышленных компаний.