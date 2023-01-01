Международные пункты пропуска в Ленобласти в новогодние праздники будут работать круглосуточно

Таможенные посты в Ленобласти продолжат работать в круглосуточном режиме в новогодние праздники.

Речь идет о автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска Выборгской, Кингисеппской и Псковской таможен, а также аэропорте Пулково. Частично изменится работа пограничных таможенных постов в регионах деятельности Мурманской и Карельской таможен, сообщили в пресс-службе СЗТУ.

В обычном режиме будут работать центры электронного декларирования Северо-Западной электронной таможни (Северо-Западный и Балтийский таможенные посты). А график работы внутренних постов региона частично изменится. При необходимости по заявлению участников ВЭД работа таможенных постов, функционирующих по сокращенному графику, может быть продлена.

С режимом работы каждого таможенного поста в новогодние праздники можно ознакомиться на официальном сайте Северо-Западного таможенного управления.