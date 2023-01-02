Стало известно какие объекты сдали ленинградские строители в последнюю неделю 2022 года

Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

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По словам главы региона, строители Ленобласти сдали в последнюю неделю 2022 года:

Поликлинику в Кудрово;

Школу в Малом Карлино;

Физкультурные комплексы в Новолисино и Каменногорске;

Для расселения аварийного жилья сданы в Тихвине, Ивангороде, Луге, Лесколово.

Также, при участии Ленобласти восстановлены права ещё 1102 участников долевого строительства: сданы жилищные комплексы Щегловская усадьба (4 дома), Материк» (секции Д, Е, Ж), Ладожская симфония, Новый дом в Луге.