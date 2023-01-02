Стало известно какие объекты сдали ленинградские строители в последнюю неделю 2022 года

Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
По словам главы региона, строители Ленобласти сдали в последнюю неделю 2022 года:
- Поликлинику в Кудрово;
- Школу в Малом Карлино;
- Физкультурные комплексы в Новолисино и Каменногорске;
- Для расселения аварийного жилья сданы в Тихвине, Ивангороде, Луге, Лесколово.
Также, при участии Ленобласти восстановлены права ещё 1102 участников долевого строительства: сданы жилищные комплексы Щегловская усадьба (4 дома), Материк» (секции Д, Е, Ж), Ладожская симфония, Новый дом в Луге.
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01.01.2023 46