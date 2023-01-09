Потерявшийся в петербургском метро четвероногий питомец ищет своего хозяина

Автор: Анастасия Щербакова
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Сейчас собака находится в опорном пункте полиции в ожидании спецслужбы по поддержке животных.

Утром, 9 января на станции метро «Купчино» в петербургскую подземку проник пес — сообщает Мойка78. Его поймали на станции «Адмиралтейская» после того, как он некоторое время катался в поездах в качестве пассажира.

Сотрудники метрополитена с помощью Telegram-канала обратились к жителям города с просьбой разыскать хозяина потерявшегося животного.

Сейчас пес находится в безопасности и ждет возвращения домой.

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Ранее стало известно, что в Петербурге автомобилисты не могли покинуть паркинг во время эвакуации.

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