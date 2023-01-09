31 новый случай COVID-19 зарегистрирован в Ленобласти за последние сутки

Автор: Гузель Галимова
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В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 31 человека. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 9 января.

  • Волосовский район: Волосово (+1), Кикерино (+1), п. Курск (+1).
  • Всеволожский район: Всеволожск (+5), Кудрово (+2), Проба (+1), Старая (+1), Романовка (+1), СНТ Бабино-1 (+1).
  • Выборгский район: Выборг (+2).
  • Гатчинский район: Гатчина (+1), Руссолово (+1).
  • Кировский район: Леднево (+1).
  • Ломоносовский район: Горбунки (+1).
  • Тихвинский район: Тихвин (+10).
  • Тосненский район: Тосно (+1).
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09.01.2023 26
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