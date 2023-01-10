Жительница Сертолово отправила мужа в больницу ударом ножа. Ранее она уже пыталась это сделать

По информации ivbg.ru, из микрорайона Черная речка в Сертолово Всеволожского района с ножевым ранением живота увезли 29-летнего местного жителя.
Врачи оценили состояние пострадавшего как тяжелое. В преступлении подозревают 24-летнюю супругу раненого. Перед ссорой пара выпивала спиртное.
Заведено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Известно, что ссора в семье не первая: два года назад мировой суд уже изучал обстоятельства драки супругов, во время которой женщина также схватилась за нож.
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21.05.2022 12295