Зарезавший женщину в петербургской коммуналке мужчина убеждал суд, что она сама нанесла себе удары ножом, пока он спал

По информации ivbg.ru, суд в Санкт-Петербурге огласил приговор в отношении Лом-Али Сакаева, который зарезал знакомую в комнате коммунальной квартиры дома № 47 на Советской улице.

Следствие установило, что Сакаев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил женщину колюще-режущим предметом в грудь в ходе конфликта. Врачи почти месяц боролись за жизнь пострадавшей, но спасти ее не смогли.

По версии подсудимого, потерпевшая сама нанесла себе удары, пока он спал. Также мужчина сообщил, что она якобы пила цитрусовый одеколон, чего он не делал, поскольку у него аллергия на цитрусовые.

Суд приговорил Сакаева к 6 годам колонии строгого режима.