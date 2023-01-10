Терапевт рассказал, какие анализы нужно сдавать после 35 лет

Эти меры могут предупредить многие серьезные заболевания.

Как сообщает «Dоктор Питер» со ссылкой на терапевта, кандидата медицинских наук Марию Хасину, ежегодно людям старше 35 лет необходимо сдавать кровь на аланинаминотрансферазу (АЛТ). Так можно узнать, в каком состоянии находится печень.

Проверить почки помогут анализы на креатинин и мочевину. Предотвратить сердечно-сосудистые заболевания можно, систематически отслеживая уровень холестерина в крови.

Ранее стало известно, что около тысячи детей вылечили в Педиатрическом университете.