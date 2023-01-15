День рождения Википедии: как появилась самая большая в мире электронная энциклопедия?

«Раздел Википедии на русском языке, по состоянию на 6 января 2023 года, насчитывает 1 882 890 статей различной тематики, занимая седьмое место по количеству статей среди всех языковых разделов», — гласит информационная справка в самой Википедии.

2. Демократический подход. Каждая статья в Википедии имеет две страницы. Первая являет собой саму статью, а на второй происходит обсуждение — критические замечания к опубликованному материалу. То есть при спорных моментах может возникнуть интеллектуальный спор, который в обязательном порядке должен быть подкреплен аргументами сторон.

3. Быстрое обновление информации, то есть донесение своих знаний до окружающих происходит мгновенно.

Говоря о плюсах, стоит упомянуть и существенный минус. Так как публикация и редактирование информации доступны всем, в том числе и людям без образования, то есть вероятность натолкнуться на ложное изложение сведений. Но тут предусмотрена некая система проверки. Факты, не подкрепленные указанием источника, сразу должны вызывать у пользователя разумное сомнение. При наличии первоисточника с ним можно ознакомиться и сделать соответствующие выводы. Некоторые безадресные упоминания.

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Будет ли Википедия доступна россиянам в будущем?

Согласно ч. 1 ст. 11 ФЗ от 01.07.2021 № 236-ФЗ «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации», Роскомнадзор принял решение о признании иностранного лица, владеющего Википедией, нарушителем законодательства РФ. В связи с этим многие задаются вопросом, будет ли в России закрыт доступ к информационному ресурсу, учитывая информацию выдвижении альтернативы — портал «Знания». В Минцифре сообщили, что запрещать «Википедию» никто не собирается, но планируют сделать так, чтобы в поисковых системах у нового портала был более высокий приоритет.

Блокировка сервиса на территории РФ уже случалась 24 августа 2015 года. Роскомнадзор внёс статью русскоязычного раздела «Чарас» в Единый реестр запрещённых сайтов, временно закрыв доступ к электронной энциклопедии в России. Однако позже решение было отмене.