День рождения Википедии: как появилась самая большая в мире электронная энциклопедия?

15 января 2001 года в интернете стал доступен сайт «Википедия». Как она появилась и какие плюсы и минусы имеет ресурс, рассказывает ivbg.
Википедия — огромная интернет-энциклопедия, которая свободно распространяется в сети на многих языках мира за счет коллективного труда добровольных авторов. Воспользоваться ей может любой пользователь, который имеет выход в интернет. Она считается самой полной копилкой знаний из когда-либо существовавших. Также Википедия входит в десятку самых посещаемых в мире сайтов.
Как она появилась?
Возникновению Википедии способствовали американцы Джимми Уэйлс и Ларри Сэнгер. Идея пришла Уэйлсу в 2000 году. Он хотел создать доступную для каждого, кто имеет выход в интернет, электронную библиотеку. На должность главного редактора Нупедии -прародительницы Википедии пригласил доктора философии Сэнгера. Изначально предполагалось, что созданием контента будут заниматься ученые и люди из академической среды на безвозмездной основе. Но результаты такого подхода показали медленное развитие сайта, что не устраивало руководство. На основе этого было решено менять стратегию.
Идея внедрить в структуру сайта возможность открытого авторства и редактирования информации принадлежит Сэнгеру. Для ее воплощения использовали вики-технологию (работа над одним документом несколькими людьми, находящимися в разных уголках мира), что переводится с гавайского как «быстро». Так в 2001 году появилась Википедия с говорящим названием. С того момента обновлять материал или публиковать новый мог любой пользователь Всемирной сети.
В первое время помимо первоначального английского языка были запущены русский, немецкий, шведский, французский, итальянский, испанский, португальский, эсперанто, каталанский, иврит, японский языковые разделы. Через какое-то время к ним добавили арабский и венгерский. арабский и венгерский. На сегодняшний день их количество перевалило за три сотни, а число самых статей достигает более 50 миллионов.
Какие плюсы и минусы имеет?
- Русскоязычный раздел в несколько раз больше, чем охватывает Большая советская энциклопедия (содержит около ста тысяч статей).
2. Демократический подход. Каждая статья в Википедии имеет две страницы. Первая являет собой саму статью, а на второй происходит обсуждение — критические замечания к опубликованному материалу. То есть при спорных моментах может возникнуть интеллектуальный спор, который в обязательном порядке должен быть подкреплен аргументами сторон.
3. Быстрое обновление информации, то есть донесение своих знаний до окружающих происходит мгновенно.
Говоря о плюсах, стоит упомянуть и существенный минус. Так как публикация и редактирование информации доступны всем, в том числе и людям без образования, то есть вероятность натолкнуться на ложное изложение сведений. Но тут предусмотрена некая система проверки. Факты, не подкрепленные указанием источника, сразу должны вызывать у пользователя разумное сомнение. При наличии первоисточника с ним можно ознакомиться и сделать соответствующие выводы. Некоторые безадресные упоминания.
Будет ли Википедия доступна россиянам в будущем?
Согласно ч. 1 ст. 11 ФЗ от 01.07.2021 № 236-ФЗ «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации», Роскомнадзор принял решение о признании иностранного лица, владеющего Википедией, нарушителем законодательства РФ. В связи с этим многие задаются вопросом, будет ли в России закрыт доступ к информационному ресурсу, учитывая информацию выдвижении альтернативы — портал «Знания». В Минцифре сообщили, что запрещать «Википедию» никто не собирается, но планируют сделать так, чтобы в поисковых системах у нового портала был более высокий приоритет.
Блокировка сервиса на территории РФ уже случалась 24 августа 2015 года. Роскомнадзор внёс статью русскоязычного раздела «Чарас» в Единый реестр запрещённых сайтов, временно закрыв доступ к электронной энциклопедии в России. Однако позже решение было отмене.