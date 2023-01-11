Полицейские обнаружили плантацию наркотиков в квартире в Красном Селе

По информации ivbg.ru, подпольный мини-огород был организован в двухкомнатной квартире дома № 14 на улице Лермонтова в Красном Селе.
Полицейские обнаружили и изъяли шесть кустов растительного наркотика, а также пакет готового продукта весом почти 400 граммов. Хозяином квартиры оказался 24-летний ранее судимый молодой человек.
По словам мужчины, он выращивал наркотики для личного потребления и иногда продавал своим знакомым.
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26.12.2022 1629