На трассах Ленобласти установят дополнительные остановки по поручению губернатора

В Ленобласти на трассах установят дополнительные остановки общественного транспорта и увеличат количество линий освещения.
Такое поручение Александр Дрозденко дал комитету по дорожному хозяйству Ленобласти, сообщает тг-канал «Пул №47».
Ранее с соответствующими просьбами к главе региона обратились жители Ломоносовского, Гатчинского и других районов. В связи с этим в ходе совещания с председателями комитетов и главами районных администраций Александр Дрозденко поручил выполнить просьбы местных жителей, а также решить проблему с очисткой подъездных дорог к небольшим населенным пунктам.
«Свет — это, прежде всего, безопасность и водителей, и пешеходов, а крытые остановки, где можно переждать непогоду, — необходимость в нашем климате», — отметил глава региона.
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