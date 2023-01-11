На трассах Ленобласти установят дополнительные остановки по поручению губернатора

Автор: Гузель Галимова
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В Ленобласти на трассах установят дополнительные остановки общественного транспорта и увеличат количество линий освещения.

Такое поручение Александр Дрозденко дал комитету по дорожному хозяйству Ленобласти, сообщает тг-канал «Пул №47».

Ранее с соответствующими просьбами к главе региона обратились жители Ломоносовского, Гатчинского и других районов. В связи с этим в ходе совещания с председателями комитетов и главами районных администраций Александр Дрозденко поручил выполнить просьбы местных жителей, а также решить проблему с очисткой подъездных дорог к небольшим населенным пунктам.

«Свет — это, прежде всего, безопасность и водителей, и пешеходов, а крытые остановки, где можно переждать непогоду, — необходимость в нашем климате», — отметил глава региона.
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30.12.2022 145
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