На трассах Ленобласти установят дополнительные остановки по поручению губернатора

В Ленобласти на трассах установят дополнительные остановки общественного транспорта и увеличат количество линий освещения.

Такое поручение Александр Дрозденко дал комитету по дорожному хозяйству Ленобласти, сообщает тг-канал «Пул №47».

Ранее с соответствующими просьбами к главе региона обратились жители Ломоносовского, Гатчинского и других районов. В связи с этим в ходе совещания с председателями комитетов и главами районных администраций Александр Дрозденко поручил выполнить просьбы местных жителей, а также решить проблему с очисткой подъездных дорог к небольшим населенным пунктам.

«Свет — это, прежде всего, безопасность и водителей, и пешеходов, а крытые остановки, где можно переждать непогоду, — необходимость в нашем климате», — отметил глава региона.