Правительство Ленобласти выделило 120 млн рублей на обновление автобусного парка

Субсидии выделяются транспортным компаниям на приобретение низкопольных автобусов и автобусов, работающих на газу

«В 2022 году в Ленинградской области было выдано субсидий на газовые автобусы на 41 миллион рублей, на низкопольные автобусы – 36 миллионов рублей. В 2023 году будет выделено порядка 120 млн рублей. Это повысит качество и комфорт передвижения жителей», ― рассказал председатель регионального комитета по транспорту Михаил Присяжнюк.

В 2022 году перевозчиками Ленинградской области закуплен 51 автобус, из них 11 работают на газомоторном топливе.

Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть стала первым из регионов страны стимулировать компании, переходящие на газомоторное топливо. Также регион первым уменьшил транспортный налог на 50% от расчетной стоимости компаниям-перевозчикам, которые стали использовать экологичное топливо.

Напомним, что в данный момент на газовом топливе в Ленобласти работают современных автобусов, которые курсируют между Санкт-Петербургом, Гатчиной и Тосно. Также в области функционируют заправочных станции АГНКС в Гатчинском, Тихвинском, Тосненском и Всеволожском районах. Кроме того, как отметил председатель регионального комитета по транспорту Михаил Присяжнюк, завершается строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в Тосно. За год переводится на газ 154 единицы техники.

Отметим, что благодаря субсидии на приобретение низкопольных автобусов по подпрограмме «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в Ленинградской области» в 2021 году ООО «АТП Барс 2» уже приобрело 36 автобусов.