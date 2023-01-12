Потепление придет в Ленобласть в четверг

В течение дня обойдется без существенных осадков.
Как сообщили синоптики «Северо-Западное УГМС», в четверг, 12 января, в Ленобласти ожидается потепление и мокрый снег.
В регионе потеплеет от +1 до -4 гр. Ветер южных, юго-западных направлений подует со скоростью 8-13 метров в секунду.
Водителей и пешеходов призывают быть осторожными из-за снежных наносов и гололедицы.
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09.01.2023 1080