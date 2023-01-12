Дмитрий Медведев проверил ход газификации поселка Большое Верево

Зампред Совета Безопасности РФ, зампред правительства РФ и губернатор Ленобласти побывали в гостях у жителей, к которым пришел газ по программе догазификации.

В деревне Большое Верево Гатчинского района из 240 домов здесь газифицированы уже 59, жители подали 94 заявки на догазификацию. Для Анатолия и Александры Аликовых пуск газа стал хорошим способом снизить затраты на отопление и приготовление еды. В отопительный сезон обогрев дома обходился примерно в 8 тысяч в месяц — теперь сумма снижается до 2,5 тысяч рублей. Вместе с хозяевами дома оценили удобство газового оборудования высокопоставленные гости.

«В Ленинградской области планомерно ведется работа по догазификации — Газпром бесплатно подводит газ до границ земельных участков. Для работ внутри дома и покупки газовой плиты, котла, анализаторов выделяется субсидия из бюджета региона. От жителей поступило уже больше 22 тысяч заявок на догазификацию, к границам 10731 участка подведены сети», — рассказал Александр Дрозденко.

Напомним, что инвалиды, ветераны, участники Великой Отечественной войны могут рассчитывать на субсидию в 300 тысяч рублей. Для льготников — пенсионеров, многодетных семей, молодых семей, инвалидов, ветеранов труда и других — сумма составляет 200 тыс. рублей. Для остальных собственников, проживших в Ленобласти не менее года — 180 тыс. руб., при этом 60 тыс. руб. из этой суммы можно направить на покупку газовой плиты, котла, водонагревателя.

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Подать заявку на догазификацию можно онлайн или офлайн:

— на портале Единого оператора газификации РФ

— на странице компании ВКонтакте

— на сайте www.gazprom-lenobl.ru

— в МФЦ

— по электронной почте [email protected]

— на портале «Госуслуги»

— в Единых центрах предоставления услуг компании «Газпром газораспределение Ленинградская область».

Ленобласть стала первым регионом, где началась бесплатная газификация. Поправки о бесплатном подключении населения к газу 1 июня приняла Госдума. Оценить масштаб работ по планируемой газификации региона можно по ссылке. Информацию по догазификации можно посмотреть на сайте. Форма заявки на догазификацию размещена по ссылке. Перечень организаций, которые проводят работы внутри участка, можно посмотреть на сайте комитета по топливно-энергетическому комплексу по ссылке. Информация о планах по газификации населенных пунктов региона есть по ссылке.