Фото: в Петербурге задержали пьяного рецидивиста, попавшего в ДТП на угнанной машине

По информации ivbg.ru, 12 января во время патрулирования в Санкт-Петербурге росгвардейцы заметили припаркованный автомобиль с признаками ДТП. За рулем находился нетрезвый мужчина.

Фото: ГУ Росгвардии

При проверке оказалось, что у подозреваемого нет документов на транспорт. Кроме того, у автомобиля был поврежден замок зажигания.

Мужчину задержали. Известно, что ранее подозреваемый уже был судим за кражу.