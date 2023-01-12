Фото: в Петербурге задержали пьяного рецидивиста, попавшего в ДТП на угнанной машине

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

По информации ivbg.ru, 12 января во время патрулирования в Санкт-Петербурге росгвардейцы заметили припаркованный автомобиль с признаками ДТП. За рулем находился нетрезвый мужчина. 

Фото: в Петербурге задержали пьяного рецидивиста, попавшего в ДТП на угнанной машине Санкт-Петербург
Фото: в Петербурге задержали пьяного рецидивиста, попавшего в ДТП на угнанной машине Санкт-Петербург

Фото: ГУ Росгвардии

При проверке оказалось, что у подозреваемого нет документов на транспорт. Кроме того, у автомобиля был поврежден замок зажигания.

Мужчину задержали. Известно, что ранее подозреваемый уже был судим за кражу.

Вам будет интересно
Фото: в Петербурге задержали пьяного рецидивиста, попавшего в ДТП на угнанной машине Санкт-Петербург
Пешеходу оторвало голову в ДТП возле Выборга
По информации ivbg.ru, ДТП произошло 25 декабря около 20:00 на 24 километре дороги «Ушково - Гравийное» в Выборгском районе. Автомобиль марки Exeed...
26.12.2022 1057
Автор