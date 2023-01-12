Фото: в Петербурге задержали пьяного рецидивиста, попавшего в ДТП на угнанной машине

По информации ivbg.ru, 12 января во время патрулирования в Санкт-Петербурге росгвардейцы заметили припаркованный автомобиль с признаками ДТП. За рулем находился нетрезвый мужчина.
Фото: ГУ Росгвардии
При проверке оказалось, что у подозреваемого нет документов на транспорт. Кроме того, у автомобиля был поврежден замок зажигания.
Мужчину задержали. Известно, что ранее подозреваемый уже был судим за кражу.
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26.12.2022 1057