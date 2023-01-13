Четвероногие друзья человека получают бесплатную вакцинацию от бешенства в Ленобласти

Автор: Александр Селиванов
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Для прививки используется отечественный препарат «Рабикан».

Как сообщили в пресс-службе управления ветеринарии Ленобласти, кошек и собак ленинградцев бесплатно провакцинируют от бешенства отечественным препаратом «Рабикан».

Отмечается, что вакцинация доступна в ветеринарных государственных лечебницах региона.

Деже если питомец находится на домашнем содержании и не контактирует с другими животными, рекомендуется провести его вакцинацию.

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27.10.2022 252
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