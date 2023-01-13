Непогода внесла свои коррективы в работу аэропорта Пулково: рейсы отправляются на посадку в Москву

Ветер и осадки мешают работе воздушной гавани. По некоторым данным, несколько рейсов не смогли приземлиться и улетели на посадку в Москву.
Как пишет Mash на Мойке, непогода затрудняет работу аэропорта Пулково 13 января. Из-за сильного ветра некоторые самолеты не могут приземлиться, кружась над городом. Указывается, что 13 рейсов были вынуждены отправиться на посадку в московский Шереметьево.
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