Непогода внесла свои коррективы в работу аэропорта Пулково: рейсы отправляются на посадку в Москву

Ветер и осадки мешают работе воздушной гавани. По некоторым данным, несколько рейсов не смогли приземлиться и улетели на посадку в Москву.

Как пишет Mash на Мойке, непогода затрудняет работу аэропорта Пулково 13 января. Из-за сильного ветра некоторые самолеты не могут приземлиться, кружась над городом. Указывается, что 13 рейсов были вынуждены отправиться на посадку в московский Шереметьево.