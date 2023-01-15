«Поезд Победы» сделает остановку в Волхове 15 января только на один день

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Анастасия Илюшина / Online47 

Легендарный музей продолжает странствовать по Ленинградской области.

Как стало известно Online47 сообщили со ссылкой на пресс-службу правительства Ленобласти, «Поезд Победы» пробудет в Волхове до 16 января.

Посетить передвижную железнодорожную  выставку могут все желающие. Также ленинградцы могут совершить виртуальный тур по экспозиции на официальном сайте проекта.

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12.01.2023 185
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