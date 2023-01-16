В России обсуждают введение единой платежки за коммунальные услуги

Минстрой с Минцифры и другими российскими ведомствами обсуждает введение единой платежки за ЖКУ.
В ней будут отображаться показания квартирных и общедомовых счетчиков. Уточняется, что для реализации инициативы предполагается переход на электронные платежки в ГИС ЖКХ. Об этом сообщают «Известия».
В настоящий момент единая форма отсутствует и зачастую общедомовые показания в них не отображаются, из-за чего граждане «не понимают, за что платят». Эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук отметил, что такая мера исключит злоупотребления и позволит на государственном уровне контролировать оборот средств в сфере ЖКХ.
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03.12.2022 589