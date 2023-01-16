В Гидрометцентре предупредили о сильных морозах в большинстве регионов России

Температура воздуха в предстоящем феврале будет схожа с январскими значениями.

На территории Поволжья, Черноземья, а также юге России температура ожидается ниже нормы. Об этом сообщила завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, передает «Российская газета».

Отмечается, что наиболее морозной погода будет в Курской, Брянской, Белгородской, а также в некоторых районах Ростовской области и Краснодарского края. Похолодание придет и на территорию Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей.

Также специалист Гидрометцентра добавила, что морозная февральская погода ожидает и жителей Москвы, Нижнего Новгорода, Астрахани и Казани.

Помимо этого, сильные морозы в феврале прогнозируются на Урале, в южных районах Омской и Тюменской областей, а также в Хабаровском крае, на Сахалине и в Приморье. В ночное время возможно похолодание до -25 градусов.

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В центральных областях РФ столбики термометров могут опускаться до -13 градусов ночью и до -7 днем. В Поволжье температура ночью будет опускаться от -10 до -15 градусов, днем ожидается от -5 до -10 градусов.

Стоит отметить, что по прогнозам Гидрометцентра, в феврале не ожидается обильного выпадения осадков и снегопадов. Возможные метели прогнозируются только в Красноярском крае и Иркутской области.