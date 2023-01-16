В России вырос спрос на аренду игровых приставок

Некоторые сервисы предлагают консоли в комплекте с уже настроенными иностранными аккаунтами.
Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на опрошенных участников рынка, услуга набирала популярность ещё до прекращения официальных поставок такой продукции в нашу страну, при этом санкции и ограничения подстегнули процесс, в первую очередь в крупных городах.
Как уточняется, спрос на аренду игровых приставок на сервисе бесплатных объявлений вырос в прошлом году на 43%, а количество предложений — на 73%.
Из-за СВО мировые производители консолей прекратили поставки в Россию и отключили региональные цифровые магазины.
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