В частном доме под Выборгом после пожара нашли нарколабораторию

В Выборгском районе Ленобласти при тушении пожара спасатели наткнулись на подпольную нарколабораторию.

Огонь был потушен в частном доме в поселке Озерки, после чего пожарные вызвали полицейских. Сотрудники нашли более 30 канистр с жидкостью для приготовления синтетического наркотика и контейнер с килограммом уже готового, а также колбы с реактивами.

Было возбуждено уголовное дело. Известно, что дом сдавался в аренду неработающему мужчине, 1988 года рождения, его место нахождения устанавливается.