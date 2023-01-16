В частном доме под Выборгом после пожара нашли нарколабораторию

В Выборгском районе Ленобласти при тушении пожара спасатели наткнулись на подпольную нарколабораторию.
Огонь был потушен в частном доме в поселке Озерки, после чего пожарные вызвали полицейских. Сотрудники нашли более 30 канистр с жидкостью для приготовления синтетического наркотика и контейнер с килограммом уже готового, а также колбы с реактивами.
Было возбуждено уголовное дело. Известно, что дом сдавался в аренду неработающему мужчине, 1988 года рождения, его место нахождения устанавливается.
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