Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ в Украине – данные на 16 января

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации на территории Украины.
На Купянском направлении уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
На Красно-Лиманском направлении уничтожили свыше 75 украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин и пикап.
На Донецком направлении подразделения Южного военного округа во взаимодействии с подразделениями Воздушно-десантных войск продолжают наступательные действия. За сутки уничтожено более 50 украинских военнослужащих, бронетранспортер и восемь автомобилей.
На Южно-Донецком направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два пикапа.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ поражен склад вооружения, военной и специальной техники ВСУ, ангар с военной техникой 9-го полка особого назначения нацгвардии Украины, а также 79 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 101 районе.
В ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены украинская боевая машина РСЗО «Град» и гаубица 2А36 «Гиацинт-Б», гаубица Д-30, гаубица 2А65 «Мста-Б» и самоходная гаубица 2С3 «Акация», самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика».
Кроме того, уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США: AN/ТPQ-37 и AN/ТPQ-50, три украинских беспилотных летательных аппарата. Также перехвачены семь реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган».