44 новых случая COVID-19 зарегистрировали в Ленобласти за последние сутки

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 44 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 16 января.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+1), Пикалёво (+3), Мозолёво-1 (+2).
- Волховский район: Паша (+3).
- Всеволожский район: Всеволожск (+3), Кудрово (+3), Янино-1 (+4), пгт. им. Морозова (+1), Романовка (+2), Бугры (+1), д. Углово (+1).
- Выборгский район: Выборг (+4), Перово (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+1).
- Кировский район: Отрадное (+1), Павлово (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+2).
- Лужский район: Луга (+2).
- Подпорожский район: Подпорожье (+4).
- Сланцевский район: Сланцы (+1), Загривье (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+7).
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16.01.2023 55