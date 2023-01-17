В Ленобласти пройдут дождь и мокрый снег в среду

Автор: Гузель Галимова
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Жителей Ленобласти в среду, 18 января, ждет облачная погода.

Ночью будет идти снег, мокрый снег, местами небольшой. Днём синоптики прогнозируют небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами ожидается слабый гололед.

Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха в течение суток -3…+2°C. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, днём слабо повышаться.

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