«ЛизаАлерт» приглашает жителей Ленобласти и Петербурга вступить в ряды поисковиков

Поисковый отряд «Лиза Алерт» в Петербурге и Ленобласти организует встречу с будущими добровольцами.

В Петербурге 22 января пройдет вводная лекция для тех, кто решил вступить в ряды добровольцев. На встрече расскажут о том, как устроен отряд, его направлениях и видах поисков, занимательные истории, полезные советы, и ответят на все вопросы.

Встреча состоится 22 января в 13.00 по адресу: Петербург, Лермонтовский пр., д. 43/1, «Azimut Отель Санкт-Петербург». Для участия необходима обязательная регистрация. Зарегистрироваться можно по ссылке.