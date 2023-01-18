Преподаватель юрфака СПбГУ отказалась от взятки в $1,5 тысяч и вызвала полицию

По информации ivbg.ru, 17 января преподаватель юридического факультета СПбГУ не взяла взятку в $1,5 тысяч от матери студента и вызвала полицию.

Мать студента боялась, что ее сына отчислят за неуспеваемость. В корпусе на 22-й линии Васильевского острова в кабинете № 22.3 она нашла преподавателя и положила полиэтиленовый пакет с купюрами на край стола.

Прибывшие на место полицейские осмотрели полиэтиленовый пакет с купюрами. Действия матери студента содержат в себе признаки преступления по статье 291 УК РФ. Проводится проверка.