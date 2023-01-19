48 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Ленобласти за последние сутки

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 48 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 19 января.
- Всеволожский район: Всеволожск (+3), Кудрово (+4), Новое Девяткино (+1), Сертолово (+1), пгт. им. Морозова (+1), Старая (+1), Бугры (+1), массив Борисова Грива (+1), Аро (+1), Лаврики (+1), Проба (+1).
- Выборгский район: Выборг (+6), Каменногорск (+1).
- Гатчинский район: Вырица (+1), Новый Учхоз (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+1), Керстово (+1).
- Киришский район: Кириши (+2).
- Кировский район: Кировск (+1).
- Ломоносовский район: Гостилицы (+1).
- Лужский район: Луга (+3).
- Подпорожский район: Вознесенье (+1).
- Приозерский район: Саперное (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+2).
- Тихвинский район: Тихвин (+9).
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