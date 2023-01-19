Задержаны похитители петербургского шеф-повара

По информации ivbg.ru, 17 января в полицию обратился 22-летний уроженец Таджикистана, работающий шеф-поваром ресторана в Санкт-Петербурге.

Он рассказал, что возле дома № 7 на площади Стачек добровольно сел в машину к малознакомым людям. Те надели ему футболку на голову, вывезли на автомойку, избили и, угрожая ножом, отобрали 50 тысяч рублей, паспорт, мобильный телефон и рюкзак.

Мужчину удерживали еще сутки, затем снова надели футболку на голову вывезли к ТЦ «Норд». Подозреваемых задержали 18 января.