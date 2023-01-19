Что стало причиной непонятной «утечки» остается неизвестным.

В Петербурге по проспекту Медиков течет жидкая субстанция, напоминающая нефть — сообщает новостной портал “Мойка78”.

Темная смесь течет из-под строительного забора, за которым скрывается дом №7 по проспекту Медиков. В 2022 году комитет по градостроительству согласовал строительство бизнес-центра по этому адресу.

Ранее стало известно, что мужчины арендовали дом в Ленобласти, где запах газа оказался «нормой». Через несколько часов там начался пожар.