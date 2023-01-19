Подросток умер из-за бессонницы в Москве

Как сообщает «Патрульный Петербурга», юный житель Москвы скончался 18 января от редкой формы наследственной, «фатальной», бессонницы, которая лишает человека возможности говорить и реагировать на окружающих на поздних стадиях.

В квартире дома на Южнобутовской улице в Москве обнаружили труп 16-летнего подростка без признаков насильственной смерти. После экспертизы, проведенной в морге, стало ясно, что юноша умер от редкой формы бессонницы, передающейся по наследству.

Болезнь, «семейная фатальная бессонница», является большой редкостью и не поддается лечению. На данный момент в мире зарегистрировано всего 40-70 случаев заболевания. Чаще всего бессонницей заболевают люди старше 50 лет, однако она проявляет себя и в раннем возрасте, что осложняет постановку диагноза.