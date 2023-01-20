Возвратившийся из Стамбула россиянин пытался честно указать в Пулково, сколько везет валюты. Но что-то пошло не так

По информации ivbg.ru, мужчина, прибывший в Санкт-Петербург рейсом из Стамбула, для прохождения таможенного контроля выбрал красный коридор и подал пассажирскую таможенную декларацию.

В ней он указал, что имеет при себе наличные денежные средства в размере $12 000 и €7 000. В рамках таможенного контроля был проведен осмотр, по результатам которого выявлено всего $14 100 и €7090 евро.

Предметом административного правонарушения Пулковской таможней признаны незаявленные в декларации $2100 и €90. Недостоверное декларирование в данном случае образует состав административного правонарушения.