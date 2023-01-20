Криптобиржа Genesis подала заявление на банкротство

Криптовалютная биржа Genesis приняла решение подать заявление о банкротстве. Это произошло, как передает Bloomberg, после краха криптобиржи FTX.

В итоге, как отмечает агентство, Genesis стала последней компанией, потерпевшей крах после стремительного падения FTX. К слову говоря, Genesis сотрудничала с FTX, в том числе по предоставлению ей займов.

Отмечается, что материнская компания криптобиржи Digital Currency Group неоднократно пыталась спасти Genesis, в том числе за счет попыток по привлечению инвесторов и сокращения 30% персонала в ноябре. Однако ситуация обернулась так, что «большое число запросов на снятие средств» привело к банкротству.

В первых числах ноября прошлого года FTX проинформировала о том, что подала заявление о банкротстве, а ее глава Бэнкман-Фрид решил подать в отставку. В декабре Бэнкману-Фриду было предъявлено обвинение в обмане инвесторов: по информации ведомства, криптобиржа получила от них $1,8 млрд, после чего данные средства оказались переведены в частный хедж-фонд, принадлежащий бизнесмену.