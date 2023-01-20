ERR: экономика Эстонии страдает от роста цен и дефицита товаров

Автор: Александр Селиванов
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Инфляция продолжала ускоряться в августе, поскольку цены на природный газ и электроэнергию бьют новые рекорды.

Положение дел в эстонской экономике оставляет желать лучшего. В стране зафиксировано повышение цен на продукцию обрабатывающей промышленности, и на продукты питания – в том числе. Дорогостоящие энергетические ресурсы повлекли за собой другую проблему – дефицит. «ИноСМИ» пишут об этом со ссылкой на ERR.

По итогам минувшего года грузооборот в эстонских портах достиг отметки в 33,2 миллиона тонн. Общий объем перевалки различных грузов упал на 15,4 процента к прошлогоднему показателю, сообщил статистический департамент Эстонии.

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08.01.2023 3194
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