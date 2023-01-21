ВС РФ освободили населенный пункт Двуречье в ДНР

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации на территории Украины.

На Купянском направлении уничтожено более 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

На Красно-Лиманском направлении уничтожено свыше 20 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37.

На Донецком направлении освободили населенный пункт Двуречье Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также две гаубицы Д-20, Д-30, также уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37.

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На Запорожском направлении заняты более выгодные рубежи и позиции. За сутки уничтожено более 30 боевиков, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная гаубица «Акация», а также гаубица Д-20.

Сбиты самолет Су-24 воздушных сил Украины, вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, уничтожено 14 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган», а также противорадиолокационная ракета «HARM».