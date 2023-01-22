Последний день недели в Петербурге морозный и облачный

Город оказался на гребне антициклона.
По информации синоптиков центра «Фобос», в воскресенье, 22 января, в Петербурге ожидаются слабые морозы и немного солнца.
Температура воздуха опустится до значений -1…-3 градуса. Ветер дует с северо-востока со скоростью 3-8 м/с.
Водителей и пешеходов призывают быть осторожными из-за снежных наносов и гололедицы.
Вам будет интересно
На эти нужды Фонд президентских грантов выделит 15 млн рублей. По информации пресс-службы областной администрации, в Ленобласти около 70 семей с...
22.01.2023 21