Последний день недели в Петербурге морозный и облачный

Город оказался на гребне антициклона.

По информации синоптиков центра «Фобос», в воскресенье, 22 января, в Петербурге ожидаются слабые морозы и немного солнца.

Температура воздуха опустится до значений -1…-3 градуса. Ветер дует с северо-востока со скоростью 3-8 м/с.

Водителей и пешеходов призывают быть осторожными из-за снежных наносов и гололедицы.