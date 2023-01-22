Последний день недели в Петербурге морозный и облачный

Автор: Александр Селиванов
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Город оказался на гребне антициклона.

По информации синоптиков центра «Фобос», в воскресенье, 22 января, в Петербурге ожидаются слабые морозы и немного солнца.

Температура воздуха опустится до значений -1…-3 градуса. Ветер дует с северо-востока со скоростью 3-8 м/с.

Водителей и пешеходов призывают быть осторожными из-за снежных наносов и гололедицы.

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22.01.2023 21
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