Читатели ivbg считают возможный запрет вейпов необходимой вынужденной мерой

В пятницу, 20 января, редакция ivbg запустила опрос среди читателей интернет-издания в социальной сети «ВКонтакте» на тему возможного запрета вейпов в России. Рассказываем о результатах.
18 января председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам разработать предложения по возможному запрету вейпов на территории РФ.
На момент публикации в опросе приняли участие 363 человека. Большинство голосов — 229, что составляет 63,09% опрощенных, было отдано за вариант «Да, это вынужденная мера!». Второе лидирующее место занял вариант «Ограничения должны касаться только лиц до 18 лет». За него проголосовали 49 человек (13,5%). 36 (9,92%) участников опроса ответили: «Сомневаюсь в итогах, но попробовать стоит». Реакция «Не стоит тратить на это время, есть более приоритетные задачи» последовала у 24 человек (6,61%). Несогласие «Я категорически против!» высказали 17 участников (4,68%). «Свой вариант в комментариях» выбрали восемь человек (2,21).
Другая участница обсуждения отметила, что «запретят это, появится другое».