Зарплаты женщин в России почти на треть меньше, чем у мужчин

Российские работодатели платят женщинам почти на треть (на 28%) меньше, чем мужчинам. Об этом заявила первый заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина.
По данным Баталиной, разрыв в оплате труда женщин и мужчин в стране постепенно сокращается, но все же остается высоким.
В ходе круглого стола «Законодательное обеспечение Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023–2030 годы и предложения в план мероприятий по ее реализации» председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина рассказала, что женщины сейчас составляют около половины (49,4%) безработных в России.
При этом срок поиски работы для женщин значительно дольше, чем для мужчин: порядка около семи месяцев, отмечает «Коммерсант».
Среди педагогов женщин 82,4%, среди медиков и соцработников — 79,8%.
За последние пять лет в стране сократили с 456 до 100 перечень работ, недоступных для женщин. Таким образом, количество ниш для трудоустройства растет.
Благодаря госпрограммам переподготовки матерей в возрасте от 20 до 49 лет, воспитывающих детей дошкольного возраста, уровень занятости среди них вырос до 67,8%.
Вместе с тем, многие рекрутеры признают, что неохотно берут на работу женщин с маленькими детьми из опасений, что таким работницам придется часто брать больничный и дополнительный отпуск по уходу за детьми.