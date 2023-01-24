Незнакомец избил 10-летнего мальчика «из-за громких игр» Петербурге

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

По информации ivbg.ru, 23 января на улице Партизана Германа в Санкт-Петербурге мужчина избил 10-летнего мальчика из-за шумных игр.  

Ребенок катался на коньках и, по словам агрессора, якобы громко стучал шайбой.

За это мужчина ударил мальчика по голове, а когда тот упал, ударил еще раз ногой. В полицию обратилась мать пострадавшего. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Вам будет интересно
Незнакомец избил 10-летнего мальчика «из-за громких игр» Петербурге Санкт-Петербург
Истекающий кровью отец вез мертвого двухлетнего сына на санках в Киришах
По информации ivbg.ru, 23-летний отец подозревается в убийстве своего двухлетнего ребенка ранним утром 14 января в Киришах. На теле мальчика обнаружены...
14.01.2023 1810
Автор