Незнакомец избил 10-летнего мальчика «из-за громких игр» Петербурге

По информации ivbg.ru, 23 января на улице Партизана Германа в Санкт-Петербурге мужчина избил 10-летнего мальчика из-за шумных игр.
Ребенок катался на коньках и, по словам агрессора, якобы громко стучал шайбой.
За это мужчина ударил мальчика по голове, а когда тот упал, ударил еще раз ногой. В полицию обратилась мать пострадавшего. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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14.01.2023 1810