Петербурженку оштрафовали на пять тысяч рублей за слово «бомжиха» в родительском чате

Жительница Петербурга оштрафована за оскорбление мамы одногруппницы сына в родительском чате детсада.

Однако напрямую петербурженка никого не оскорбляла. Как такое возможно? Очень просто. Женщина была обижена из-за того, что не получила ответное приветствие от мамы девочки, с которой ее сын ходит в одну группу в детсаду.

Инцидент произошел еще летом прошлого года. Жительница Северной столицы вела сына в сад и по пути им встретилась одногруппница с мамой. Женщина поздоровалась, но получила игнор.

Об этом она рассказала знакомой, которая работала в детсаду. Петербурженка в голосовом сообщении назвала обидчицу невоспитанной бомжихой.

А некоторое время спустя этот файл появился в общем родительском чате детсадовской группы. Родители выразили неодобрение такой риторике. А проигнорировавшая приветствие мама одногруппницы подала в суд.

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Была проведена лингвистическая экспертиза, которая подтвердила, что оскорбление имело место.

Суд встал на сторону истицы, несмотря на то, ответчица заявила, что это звуковое сообщение не предназначалось для широкого круга пользователей, и что ее доверие было обмануто.

В итоге ей вынесли наказание в виде штрафа в 5000 рублей.