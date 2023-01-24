В Кирове врачи удалили огромную опухоль

Пожилой пациентке прооперировали яичники.
Кировские онкологи провели операцию по удалению огромной опухоли яичников у пожилой пациентки. Диаметр злокачественного новообразования достигал 40 сантиметров — сообщает «Мойка78».
Осенью 65-летняя жительница Кирова попала в больницу с острыми болями в животе. Врачи поставили ей диагноз «рак яичников». Опухоль размером 40 сантиметров необходимо было срочно оперировать.
Во время операции женщине удалили матку, придатки, пораженные опухолью участки брюшины и сальник — «фартук», который покрывает органы брюшной полости.
Лечение продолжается.
Ранее стало известно, что по статистике с возрастом четверть населения заболеет онкологией.