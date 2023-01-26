Дети и жены участников СВО получат подарки от Ленобласти на дни рождения

Ленинградская область закупит для детей и жен военнослужащих, уехавших в зону СВО, подарки ко дням рождения.

Выпущено постановление правительства Ленобласти, согласно которому родственников военнослужащих будут в обязательном порядке поздравлять от имени государства. Делать это будет волонтерский корпус «Мы вместе».

Подарки к дню рождения получат дети до 18 лет и жены добровольцев, мобилизованных и бойцов именных региональных подразделений, принимающих участие в СВО. Всего закупят 6 110 подарков. Средства на эти цели выделили из резервного фонда.