Под Тихвином во время обгона фура насмерть сбила пешехода

Смертельный наезд на пешехода произошел вечером 26 января на 440-м километре трассы А-114 «Вологда — Новая Ладога» в Тихвинском районе Ленобласти.

По предварительным данным, 42-летний житель Волхова на грузовике «МАЗ» с прицепом пошел на обгон и сбил 61-летнего пешехода. Мужчину из Владимирской области от полученных травм он скончался на месте ДТП.

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения водителю фуры.

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По данным УГИБДД, водитель в прошлом году привлекался к административной ответственности за пренебрежение дорожной разметкой и ходовыми огнями. Три года назад против него было возбуждено уголовное дело за управление автомобилем в состоянии опьянения.