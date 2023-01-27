«Первый предупредительный, второй – в ноги». Суд рассмотрел дело петербуржца, открывшего стрельбу в Ленобласти

По информации ivbg.ru, мировой судья рассмотрел дело в отношении петербуржца Юрия. В сентябре 2022 года в массиве «Петровская Дача» в Кировском районе Ленинградской области он стрелял из травматического пистолета «Оса».

Сам мужчина во время заседания вину не признал и рассказал суду, что применил оружие для самообороны, спасаясь от соседей. Настаивал, что сделал предупредительный выстрел в воздух.

Его показаниям противоречили рассказы свидетелей. Женщина рассказала, что 10 сентября проводила время с супругом, когда около 23:00 из кустов вышли двое незнакомцев. Спорили из-за громкой музыки на участке. Затем Юрий достал из-за пояса пистолет, выстрелил вверх и направил ей в лицо.

Муж свидетельницы рассказал, что Юрий стал нецензурно выражаться в адрес жены, он встал на ее защиту, бросился на соседа, они упали на землю, началась потасовка, в которой он ударился затылком о землю.

Третий свидетель сообщил, что в ходе словесной перепалки Юрий неожиданно достал пистолет, выстрелил в воздух, затем опустил пистолет и направил дуло на него в область нижней части тела, сказал: «Первый предупредительный, второй – в ноги».

Рассмотрев материалы, мировой судья назначил агрессору штраф 40 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов.